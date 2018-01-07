Ученые рассказали о главных причинах обжорства

Вчера, 23:55

Ученые рассказали о самых основных причинах обжорства. Специалисты уверены, что в переедании виновата сама пища, а именно размер порции.

Главным экспертом в теме обжорства стала Дженни Моррис, которая работает в Университете Сассекса. Она руководила исследованиями, касающимися переедания.

Моррис на основе ряда экспериментов доказала, что виной тому являются порции блюд, которые человек принимает в пищу. В ходе эксперимента испытуемым предложили перекусить супом из тарелки. В процессе того, как участники эксперимента поглощали пищу, им в посуду добавляли еще и еще жидкости. В результате несколько человек съели на 73% больше супа, чем изначально находилось в тарелке. И самое главное, сами они этого не заметили.

Еще одной причиной обжорства ученые считают разнообразие блюд в их ежедневном рационе. Когда человеку предложено несколько различных лакомств, ему не всегда удается удержаться от соблазна. Кроме того, на переедание может влиять просмотр телевизора во время приема пищи. В такие момент человек концентрирует внимание не телепрограмме, и не контролирует количество съеденного.