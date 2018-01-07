Пилот ЦРУ: Земля является тюрьмой для человечества

Вчера, 23:11

Бывший пилот ЦРУ Джон Лер сделал заявление касательно жизни людей на Земле. Он считает, что человечество находится в тюрьме нашей планеты.

Джон Лер на службе в ЦРУ имел доступ к секретным документам правительства США. После того, как пилот ушел со службы в ведомстве, он начал заниматься расследованием аномальных явлений на Земле. Лер рассказал, что человечество находится в тюремном заключении у нашей планеты, в сравнении со всей Вселенной.

Бывший пилот ЦРУ точно знает, что в космическом пространстве есть масса планет и звезд, где живут внеземные цивилизации. Они могут беспрепятственно передвигаться в любой уголок Вселенной, чем не могут похвастаться люди. Развитие внеземных цивилизаций зашло на столько далеко, что человеческий мозг не способен осознать такие масштабы. Лер утверждает, что гуманоидов с других планет направляют на Землю в качестве наказания, поэтому им приходится перерождаться в облик человека.

Бывший сотрудник ЦРУ также рассказал о судьбе нашего спутника Луны. Когда то она была за пределами Солнечной системы, после чего инопланетяне перетащили ее на место, где она находится сейчас. Там живёт инопланетная раса, однако человек не может их увидеть, так как они живут под поверхностью спутника.

Ранее ученый из США рассказал о времени, когда начнется внеземной захват Земли. Он уверен, что в конце мая 2018 года инопланетяне нападут на нашу планету и убьют всех людей.