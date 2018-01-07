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Ученые: В 2018 году начнется внеземной захват Земли

Вчера, 22:33

Американский ученые Мичио Каку нашел доказательства того, что в 2018 году начнется внеземной захват Земли инопланетными существами. Специалист уверен, что текущий год станет для нашей планеты переломным, на Землю обрушатся массовые катастрофы. Концом апокалипсиса станет вторжение инопланетян.

Мичио Каку смог посчитать и раскрыть дату внеземного вторжения гуманоидов на планету Земля. Ученый уверен, что инопланетяне полностью завоюют наш дом в конце мая в 2018 года. Каку советуют населению Земли подготовиться к апокалипсису, который случится уже через несколько месяцев.

Ученый считает, что суперцивилизация уже готовит план атаки на Землю, в скором времени им удастся обрушить на человечество многочисленные катастрофы. Когда планета сильно ослабеет, гуманоиды с лёгкостью завоюют Землю, так как люди уже не смогут противостоять инопланетянам, их оружию и транспорту.


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  • Гость Михаил
    Вчера, 23:53

    Что в штатах разрешено курить?

  • надя
    Сегодня, 01:33

    "Ученые: В 2018 году начнется внеземной захват Земли" - Раньше подобными страшилками о конце света пугали мошенники-предсказатели, теперь за это дело взялись мошенники-ученые. Истина в том , что человечество стоит на пороге глобальной смены эпох: "мир находящийся во власти Злого" будет заменён на БОЖЬЕ правление. "Да придёт царство твоё(Божье царство)". Царство - это форма правления. Хозяин Земли устранит власть Злого(сатаны) и установит своё правление. И это логично, и в этом нас заверяет САМ ХОЗЯИН Земли, в Библии на тысячу лет вперёд описано будущее Земли и человечества. Библейские пророчества - это история записанная наперёд.

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