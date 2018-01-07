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Учёные назвали головную боль по утрам признаком депрессии

Вчера, 21:28

Ученые из Стэнфордского университета нашли причину постоянных головных болей по утрам. Спазмы могут наступать у людей, которые страдают от депрессии. Головная боль, особенно в утреннее время, указывает на изнеможенное внутреннее состояние.

В исследовании этого вопроса принимал участие доктор Морис Охайон. В результате ряда экспериментов ученый узнал страшную тайну головных болей по утрам. Он уверен, что спазмы указывают на более серьезные последствия, чем казалось ранее.

Охайон говорит, что головные боли проявляются у людей, которые подвержены или уже страдают от депрессии, однако другие признаки плачевного состояния еще не проявились. Люди, испытующие такого рода неудобство, должны задуматься над походом к врачу, так как игнорирование проблемы может привести к более серьезным заболеваниям, в том числе в хронические головные боли.


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