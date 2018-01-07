NASA будет следить за глобальным потеплением в Гренландии

Вчера, 20:05

То, что в мире происходит глобальное потепление, знают даже дети. В NASA решили полностью изучить масштабность таяния льдов на острове Гренландия. Для мониторинга будут запущены 240 зондов.

Учёные Университета Вашингтона акцентировали внимание на том, что за 5 лет Гренландия может уменьшиться на 10%. Ледниковый щит, который является очень важным, как для Северно-Ледовитого океана, так и для Атлантического, будет значительно изменён уже в скором времени. Учёные полагают, что в результате может быть затоплена и западная часть Европы. С 2015 года спутники проводят мониторинг острова с целью определить степень катастрофы глобального потепления.

Специалисты считают, что сбор данных об изменении температуры поможет равномерно распределить специальные датчики регулировки. Как стало известно журналистам VistaNews, они в свою очередь способны уменьшить темпы повышения температуры. Если этого не сделать, то через 5 лет 10% Гренландии станет водой, а через 20 лет уже половина острова растает и часть Европы, США, Канады просто уйдут под воду.