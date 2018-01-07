NASA выложило в сеть фото и видео облаков на Юпитере

Вчера, 19:43

Исследователи американского агентства NASA опубликовали видео и фотоснимки облаков на Юпитере, которые были зафиксированы космическим спутником под названием Юнона.

Ученые Джеральд Эйштад и Шон Доран обработали снимки в специальном приложении JunoCam, и показали истинную завораживающую невероятную красоту, окружающую планете Юпитер.

Рассказывается о том, что облака были запечатлены на расстоянии почти в девять миль от места, а масштаб равен почти шести километрам на пиксель.

Стоит напомнить о том, что космический аппарат Юнона был запущен на Юпитер еще в 2011 году, а смог приземлиться там лишь в 2016. Миссией данного спутника является поиск воды на самой большой планете Солнечной системы.