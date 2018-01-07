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Специалисты сообщили время наблюдений за МКС в Саратове

Вчера, 18:18

Специалисты выставки в ТЦ «Happy Молл» «Открытый космос» разработали методическое пособие. Теперь, чтобы узнать время полета МКС над Саратовом, нужно открыть методичку. Также можно воспользоваться связью с МКС и взять интервью у космонавтов, увидеть космические пейзажи или проследить за траекторией движения.

На выставке «Открытый космос» организаторы расширили возможности для граждан, заинтересованных в «космической теме». Так, придя в ТЦ «Happy Молл», возможным для людей станет он-лайн интервью с космонавтами, просмотр космических пейзажей. Проследить за траекторией движения МКС можно тоже с помощью оборудования в «Открытом космосе».

Также, чтобы узнать время полета МКС над Саратовом, нужно открыть методичку, специально созданную для отслеживания полетов космонавтов.


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