Учёные заявляют, что лук и чеснок спасут от рака

Вчера, 17:03

Группа ученых из Франции экспериментально доказала полезное влияние лука и чеснока на организм человека. Известно, что эти растения принимали в пищу неандертальцы. Сейчас ученые разрабатывают диету с этими овощами, которая поможет бороться с раковыми клетками.

Ученые из Франции провели экспериментальное исследование свойств и качеств лука и чеснока. Известно, что исследователи смогли аргументировать употребление корнеплодных приправ, как их иногда называют повара. Согласно данным ученых, в них содержатся кальций, фосфор, витамин Е.

Эти элементы способствуют росту и развитию мускулов и костей, кровяных клеток, приводят в баланс гормональный фон. Лук и чеснок способствуют правильной работе сердца, выводят из организма воду, понижают давление.