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Ученые описали последствия взрыва всех ядерных реакторов Земли

Вчера, 16:48

Британские ученые просмотрели 4 сезон сериала «Сотня» и задались вопросом судьбы Земли после взрыва всех ядерных ректоров. В результате пришли к выводу, что планета станет необитаемой на 156 лет из-за загрязнения почвы и атмосферы цезием-137.

Группа ученых из Великобритании задалась вопросом окончания 4 сезона сериала «Сотня». В последней серии главные герои терпят взрыв всех существующих ядерных реакторов на планете, после чего покидают планету, мигрируя в космическое пространство. Ученые предположили судьбу Земли при таком же сценарии, пришли к выводу об отсутствии обитателей на планете примерно на 156 лет. Причиной стал бы высокий уровень заражения почвы цезием-137.

Согласно оценки ООН и МАГАТЭ, сейчас на планете активно функционируют 430 стационарных атомных электростанций и порядка 200 плавучих реакторов, которые установлены на подводных лодках, ледоколах, плавучих электростанциях. Если предположить развитие технологий и влияние прогресса, то в середине века реакторов станет около 898. Эту информацию сообщают в издании Journal of Physics Special Topics.


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