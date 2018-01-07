Психологи скоро начнут консультировать по постам в соцсетях

Вчера, 17:00

Специалисты из Массачусетского технологического института разработали особую методику. Она позволяет определить, какое психологическое расстройство у индивидуума, согласно его постам в соцсетях, как сообщает «Версия Инфо».

Исследования позволяют учёным в настоящее время с вероятностью в 90 процентов проанализировать по аккаунту, склонен ли человек к тому, чтобы пойти на добровольный уход из жизни. Также, как сообщают эксперты, их методика даёт точно узнать, почему возникает такое желание.

В настоящее время такую методику уже оценили правоохранительные органы США, обращаясь за помощью к сотрудникам Массачусетского технологического института. Для определения психологического расстройства специалистам достаточно проанализировать от 20 до 100 постов в соцсетях, которые сделаны за последние 6 месяцев.