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По словам докторов Хамды и Эндрю Хейнов из Университета Калифорнии, роботы воспримут поведение животных и уничтожат всех людей. По данным издания VladTime, это произойдёт в связи с тем, что искусственный интеллект способен обучаться, наблюдая не только за человечеством.

По информации специалистов, уже бывали случаи, когда умные машины, проведя определённый срок с дикими тварями, начинали повторять их действия. Так, когда в Австралии робота пустили к диким волкам, спустя период он начал агрессивно вести себя со своими создателями, издавая грозный рык.

Когда произойдёт ещё большая адаптация, умные машины будут воспринимать людей, как полноценную угрозу, стараясь, подобно животным, их уничтожить, что, учитывая возможности искусственного интеллекта, может получиться. Чтобы такое предотвратить, нужно закладывать новые алгоритмы в роботов. Предполагается, что такое реализуют примерно через 2 года.