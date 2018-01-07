Уфологи: НЛО чаще всего посещает Манхэттен

Сегодня, 12:25

Американский Национальный центр сообщений о НЛО сделал подсчёты и выяснил, что Манхэттен очень полюбился внеземным цивилизациям.





Согласно данным Центра, в период с 2016 года в этом боро Нью-Йорка было зафиксировано 27 случаев появления неопознанных объектов. Что привлекает инопланетные цивилизации в этой части города уфологи сказать не могут, но с фактами спорить они не хотят. Главным подтверждением появления НЛО стали фотографии и видео очевидцев. Следующим стал Бруклин – 24 случая и Куинс – 20.



«ВистаНьюс» отмечает, что Нью-Йорк – не самый посещаемый НЛО штат. С 1974 инопланетян там встретили 4500 раз, тогда как в Калифорнии – 13 033 раза. Вообще за это время США стало целью пришельцев 128 тысяч раз.