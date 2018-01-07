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NASA покажет все записи переговоров участников миссий «Аполлон»

Сегодня, 10:51

NASA покажет все записи переговоров участников миссий «Аполлон», что проходили в прошлом веке для изучения Луны. По данным новостного издания VladTime, это будет крупнейший проект, который готовился с 2012 года.

NASA передало все архивы специалистам из Техаса для расшифровки и оцифровки. Сведения будут на сайте Explore Apollo – ресурсе, который создали специально для такого проекта. Там уже выставили несколько роликов того, как высаживались на Луне, прогуливались и так далее.

Это очень кропотливая работа, поскольку записывалось всё на 14-часовые аналоговые плёнки, причём в кое-каких местах всё оказалось затёрто. Экспертам пришлось придумывать свою методику, а также составлять словари, чтобы интернет-пользователи смогли понять разные сокращения и понятия, вводимые NASA.


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