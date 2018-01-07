Учёные «приручают» агрессивный вирус, способный лечить опухоль мозга

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Научиться лечить рак с помощью агрессивного вируса намерены специалисты Национального центра биотехнологической информации США. Американские учёные считают, что микроорганизм позволит изменить структуру раковых клеток и улучшить иммунитет человека.

В данный момент микробиологи работают над созданием вируса, который можно будет использовать в терапевтических целях. Об успехах исследователей пока ничего не известно, однако сами учёные отмечают, что ряд практических испытаний уже показали эффективность применения данной методики. Опасный вирус вводили в организм больных с помощью капельницы. По словам специалистов, такой микроорганизм смог бы существенно упростить процесс лечения не только рака, но и других смертельных заболеваний, а также улучшить иммунитет человека.

Ранее портал сообщал, что в США открыли новую методику лечения метастаз в головном мозге. Авторами её стали учёные из Колорадского университета.