LG сделала сетевой бумажник с уникальной защитой для G7

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Представители южнокорейской компании LG заявили о разработке сетевого бумажнике с уникальной защитой для G7. Как сообщают журналисты VladTime, специальную безопасную программу установят только на этот смартфон.

Предполагают, что новый вариант оплачивать что-то в интернете могут ввести в ближайшее время. Несмотря на сведения о новой программе, сам LG G7 пока остаётся тайной, о нём минимум данных. Часть экспертов и вовсе заявляли, что последний смартфон этого поколения – G6, а южнокорейские разработчики будут ребрендить V50.

Однако такие сведения не подтвердились. Несмотря на отсутствие данных, LG G7 благодаря защищённому сетевому бумажнику многие начали считать «убийцей флагманов». Презентация его может состояться во второй половине 2018 года.