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Физики рисуют смайлики на кристаллах

Сегодня, 09:33

Ученые физики нашли способ производить локальное лазерное плавление поверхности кристаллов. Для этого американские исследователи рисовали смайлы на их гранях, чтобы доказать свою теорию. Теперь открытие позволить использовать подобные структуры для дальнейших исследований.

Стало известно, что американским ученым удалось выйти на новый уровень исследований кристаллообразных молекул. Так, в ходе научного эксперимента, физики испробовали способ нанесения надписей на поверхность граней. В результате тысяч попыток и проб удалось написать смайлы и сердечки на нужной поверхности.

Таким образом, был опробовано метод "местного плавления поверхности кристаллов". Этот эксперимент позволил структурировать поверхность коллоидных кристаллов.


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