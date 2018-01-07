Учёные: Альпинисты испытывают проблемы с психикой на большой высоте

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Учёные из Исследовательского института в Больцано, Италия, заявили, что альпинисты испытывают психоз на большой высоте. Дело не в отёке мозга или иных подобных проблемах, а недостатке кислорода и зависимости от самого себя.

Авторы исследования пояснили, что альпинисты могут внезапно потерять связь с реальностью. Некоторым кажется, что их преследуют, а другие видят воображаемых людей или начинают говорить какие-то бессмысленные фразы, как сообщает VistaNews. Учёные дали этому название – изолированный высотный психоз.

По словам ведущего специалисты Германа Брюггера, это заболевание больше всего распространено на высоте от 7 тысяч метров. Характерно, что эффект непродолжительный. Чтобы вылечиться, достаточно просто спуститься с горы, никаких последствий не будет.