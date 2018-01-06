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Ученые: Секс-роботы разбалуют женщин

Вчера, 23:40

Ученый из Гарвардского университета Кэти О'Нил считает, что секс-роботы разбалуют женщин, в результате чего представительницы слабого пола будут ленивыми. Доктор наук уверен, что они не захотят заниматься домашними делами, так как машины способны сделать все вместо них.

Ученый считает, что появление секс-роботов сделает современное общество более крепким, однако негативная сторона в этом всё же есть. Единственным отрицательным фактором в этом вопросе является поведение женщин, которые будут лениться, когда умные машины начнут распространяться по миру. Всё дело в том, что роботы будут исполнять все домашние обязанности, которые сейчас лежат на хрупких плечах представительниц прекрасного пола.

Такие данные Кэти О'Нил предоставил по результатам опроса населения США, Германии и Великобритании. В ходе исследования были опрошены 2000 граждан. 47% мужчин согласились с тем, что супружеские обязанности будет исполнять не жена, а робот. Секс-машина также сгодится и для утех на одну ночь. Такого мнения придержались только 19% женщин. Им по душе иметь интимную близость только с человеком. Ученый в шутку заявил, что такое утверждение бытует, пока они не попробовали секс с роботом.


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