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В США умер побывавший на Луне астронавт NASA Джон Янг‍

Вчера, 22:13

В США скончался астронавт Джон Янг, побывавший на Луне. Всего космонавт отправлялся в космос 6 раз в различных миссиях, в большинстве из которых был командиром космического корабля. В момент смерти Янгу было 88 лет.

Джон Янг ушел из жизни 5 января, однако об этом трагическом событии стало известно только сегодня, 6 января. Информацию о смерти астронавта обнародовало космическое агентство NASA на своей странице в Twitter. Джон Янг впервые вышел в открытый космос в 1981 году, тогда ему было уже 55 лет, однако его здоровье позволяло управлять экспедициями в космос.

До этого возраста космонавт проходил длительное обучение на Земле. Всего Джон провел в космосе 835 часов. В 2004 году он ушел на пенсию и прекратил работу в NASA. Главной целью Янга было освоение Марса и Луны.

Он считал, что человечество имеет возможность жить на спутнике Земли и "красной планете". Время и причины смерти Джона Янга пока держатся в секрете.


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