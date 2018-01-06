Психолог Нина Талызина скончалась в Москве

Вчера, 21:03

В Москве скончалась Татьяна Талызина, известная, как очень популярный психолог. Медицинские круги столицы сообщили об этом 6 января.

Её кончина произошла во время пребывания в больнице, относящейся к ОАО «Медицина». Всего за три дня до наступления новогодья, она праздновала 94-летие. Покойная имела степени доктора наук и профессора. В то же время она была известна в качестве виднейшего специалиста в такой области, как педагогическая психология.

Как сообщается, смерть Талызиной наступила после того, как она достаточно продолжительное время пыталась преодолеть свой недуг в клинике Москвы. Талызина считалась одним из крупнейших специалистов, занимавшихся в стране педагогической психологией. Она работала в МГУ начиная с 1950 года. В 1963 году она стала там главой кафедры философского факультета, занимавшегося вопросами педагогики.

Затем, через три года, когда там появился факультет, к чьим вопросам стала относиться психология, она возглавила его и руководила этим направлением 28 лет. В 1993 году Талызиной был присвоен статус действительного члена РАО.

На счету данной учёной около 400 научных публикаций, изданных на языках 16 народов мира. Помимо золотой медали РАО, она обладает орденом Кубы за достижения в образование данного государства.

Также её отметил президент России и она является обладательницей премии имени Ломоносова.