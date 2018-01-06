В США открывается первый центр лечения коноплёй

Вчера, 20:22

В четверг, 4 января, власти города Бетлехем, штат Пенсильвания, объявили о скором открытии первого диспансера с применением конопли вместо лекарств.





Журналисты «ВистаНьюс» сообщают, что центр Keystone Canna Remedies полноценно начнёт функционировать примерно в середине февраля 2018 года, а после него откроются ещё несколько учреждений внутри штата в рамках программы популяризации медицинской марихуаны. Как заявил губернатор Том Вулф, медицина сделала ещё один шаг для внедрения медицинской марихуаны пациентам со сложными формами болезней. Девять официальных плантаций уже выращивают растение, а стать первопроходцами пожелало более 10 тысяч пациентов.



Однако получить такое лекарство смогут только те, у кого есть направление сертифицированного врача. Это разрешение выдаётся пациентам с одним из 17 утверждённых диагнозов, среди которых СПИД, рак, аутизм, эпилепсия, посттравматическое расстройство и другие. Также ограничения коснутся и формы отпуска лекарства. Марихуана может продаваться в виде таблеток, масел, жидкости, но не в съедобной форме или в виде «травы».