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Учёные открыли простое число, являющееся самым большим

Вчера, 19:46

Учёные открыли самое большое простое число. Как оказалось, его длина превосходит протяжённость девяти томов романов «Война и мир».

Американский инженер Джонатан Пейс смог найти 50-е простое число из тех, что относятся к ряду Мерсена. Его специалисты уже определили в качестве простого числа.

В то же время оно, по своей продолжительности, превышает по количеству своих символов 23 миллиона единиц. Это рекорд среди подобных знаков, которыми определяли данное число.

Как сообщалось, к проекту данного простого числа, являющегося самым точным из простых, может быть привлечён любой из математиков, пожелавших поучаствовать в этом.

Для этого был создан целый клуб из специалистов, сделающих математичекие исчисления размером в несколько порядков, которые будут подтверждены соответствующими расчётами.

Впервые анонсирование появление данного клуба математиков было сделано в 1995 году. Продолжение проекта последовало в конце 2017 года, когда к расчётам было допущено количество процессоров, чья суммарная мощность достигала показателя в 324 терафлопс. Впрочем, как сообщают создатели проекта, это не предел. Исследования продолжатся. Для этого возможно применение самых разных ОС, где есть соответствующие вычислительные программы.


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