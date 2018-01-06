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Ученые переохладили воду до рекордно низкой температуры

Вчера, 18:47

Ученые из Франции, Германии, Италии и Испании под началом Роберта Гризенти сообщают, что им удалось переохладить воду до рекордно низкой температуры. В своем научном исследовании физики использовали метод вакуумного испарения, что позволило им добиться новых рекордов в этом вопросе.

В ходе охлаждения воды ниже нуля ее молекулы в редких случаях способны образовать правильные кристаллы с четырьмя гранями. Если им удается сохранить хаотичное расположение, свойственное для воды в ее жидком виде, то ее именуют переохлажденной. Ранее рекордный показатель переохлаждения составлял минус 41 градус по Цельсию.

Вакуумный метод позволил ученым увеличить его до цифры минус 42,55 градуса. Отмечается, если кристалл льда внедрить в облако с каплями переохлажденной воды, то мгновенно начинается процесс кристаллизации. Количество заледенелой переохлажденной воды напрямую зависит от температуры.


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  • Залимхан
    Вчера, 21:28

    ну молодцы, чем еще ребятам заниматься)

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