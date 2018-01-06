В Новой Зеландии заметили три НЛО и корова растелилась

Вчера, 18:41

Необычный случай произошёл на ферме в Новой Зеландии, где хозяйка коровы сняла на видео три НЛО, а после - произошло чудо.





Журналисты «ВладТайм» пишут, что женщина, которая представилась пользователям Сети как фермер, вывела на поле корову и стала ждать, когда животное «нагуляется». Стоит отметить, что корова должна была дать потомство со дня на день. Позднее фермер увидела в небе три объекта. Они двигались беспорядочно, и предположить, что они хотели, очень тяжело. Женщина сначала подумала, что наблюдает за работой военных, но на всякий случай сняла это на телефон и выложила в Интернет. После того, как НЛО удалились, корова родила двух телят.

Юзеры Сети тоже не смогли точно ответить, что тогда было в небе. Одни говорят о дронах, другие – о реальных НЛО. Исходя из опыта сообщений о подобных происшествиях, крупный рогатый скот нередко подвергается атаке инопланетян. Уфологи пока не дали свои комментарии.