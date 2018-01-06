Учёные: Собаки быстрее приучаются к туалету, чем люди

Вчера, 21:58

Эксперты заявили, что собаки быстрее приучаются к туалету, чем люди, из-за разности сроков развития. Они живут гораздо меньше, а потому должны и нарабатывать навыки в более ускоренном режиме, а также на это влияет рефлекторная память в правом полушарии мозга, как сообщает издание «Версия Инфо».

Некоторые люди, у которых есть кошки и собаки, приучили питомцев пользоваться унитазом или справлять естественную нужду в строго определённом месте. Британским зоологам стало интересно, почему у человека так не получается.

Оказалось, что всё дело в отсутствии необходимости быстрее развиваться, а также менее активном полушарии мозга, где есть область, которая за такое отвечает. Из-за этого собаки запоминают всё за один миг, а потом интуитивно это воспроизводят.