Учёные проверяют новый вид связи по Сети

Вчера, 21:58

Австралийские учёные из Университета Гриффита проверяют новый вид связи и передачи данных по Сети. Как сообщают журналисты VladTime, если разработка успешно пройдёт все этапы, то это будет самый безопасный Интернет в мире.

По словам специалистов, современный процесс передачи данных приводит к потере большей части фотонов. Связь становится достаточно уязвимой, и это приводит к попаданию вредоносных, шпионских программ, которые выдают себя за «свои». Верификационные системы, при этом, не всегда способны распознавать такие угрозы.

Чтобы это нивелировать, учёные занялись сбором оставшихся фотонов, добавив к ним некоторое количество «высококачественных» частиц света, чтобы потеря связи компенсировалась. В настоящее время методика проходит тестирование, и когда оно закончится, не известно.