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Ученые спрогнозировали колонизацию людьми Титана

Сегодня, 13:36

Американские ученые допустили колонизацию Титана в недалеком будущем. Именно крупнейший спутник Сатурна станет новым домом для населения Земли, рассказывает в своей книге палеонтолог Аманда Хендрикс.

Книга «За пределами Земли: В поисках нового дома» от всемирно известного палеонтолога США Аманды Хендрикс восхитила как «рядовых» представителей мирового сообщества, так и ее именитых коллег. В своей работе ученый прогнозирует скорую колонизацию Титана человеческой расой. Согласно мнению Хендрикс, замерзшая на крупнейшем спутнике Сатурна вода подарит людям жизненно необходимый кислород, тогда как топливо колонизаторы смогут раздобыть в недрах Титана.

Проживая на спутнике Сатурна, представители человеческой расы смогут передвигаться без скафандров, так как его плотная азотная атмосфера не пропускает радиацию. Главным развлечением колонизаторов Титана станут полеты с помощью искусственных крыльев и озер из жидкого метана.


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