Учёные: К Земле приближается огромный метеорит

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Учёные из американского аэрокосмического агентства NASA сообщили, что к Земле приближается огромный метеорит. Объект, размеры которого превышают небоскрёб, упадёт в Атлантику 7 января, по информации издания VladTime.

Официальный номер метеорита – bl987602. Процент падения не настолько велик, некоторые специалисты считают, что космическое тело сгорит, проходя через атмосферу, и не нанесёт никому вреда. Ранее уже сообщалось о метеорите, который должен был упасть 1 января, но произошла смена траектории, и он отдалился.

Приближение bl987602 было обнаружено в середине прошлого месяца, а дальнейшее изучение показало, что он летит по направлению к Земле. Эксперты отмечают, что мимо нашей планеты каждый день пролетает много метеоритов, но в настоящее время не известно о таком, что способен привести к катастрофе.