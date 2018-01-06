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Учёные: Детские книги влияют на развитие малышей больше, чем мы думали

Сегодня, 12:29

Американские учёные провели ряд экспериментов и выяснили, что книги, которые родители читают детям, влияют на них гораздо сильнее, нежели предполагалось.

 Как выяснили специалисты, на развитие малыша влияет не только сам текст книги, но и количество и качество картинок, а также возраст самого чада. Журналисты «ВистаНьюс» сообщают, что важно посоветоваться с врачом о том, какие книги нужно читать, как бы странно это не звучало. Ведь только доктор может точно определить уровень развития ребёнка. Для детей до года следует подбирать литературу с простым текстом, большим и чёткими картинками, которые изображают только одного героя или предмет. Это развивает понимание, речь и словарь.

В два года ребёнку можно давать более «нагруженные» произведения с простым сюжетом. В 4 года он должен стараться читать самостоятельно, однако все дети разные. Экспериментально на детях до года было доказано, что эта методика работает, и малыши чаще становятся заинтересованы процессом чтения и познания, что развивает их интеллект эффективнее.


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