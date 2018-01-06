Ученые научились уменьшать озоновую дыру сокращением выброса фреонов

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Американские ученые из космического агентства NASA привели первые экспериментальные доказательства уменьшения озоновой дыры над Антарктидой путем сокращения выброса фреонов. Как итог, скоропостижное самоуничтожение человечества откладывается.

Для проведения экспериментального анализа результатов сокращения выброса фреонов американские специалисты использовали спутник Aura. На протяжении многих лет микроволновые спектры космического аппарата наблюдали за атмосферным составом Антарктиды. В ходе многочисленных исследований было установлено разрушающее воздействие хлора на озоновый слой. На протяжении последних 9 лет человечество резко сократило выбросы хлора, добившись положительных экологических результатов.

Как итог, человек оказал первоочередное влияние на уменьшение озоновой дыры. Заявления ученых NASA порадовали экологов, отложивших дату самоуничтожения обитателей Земли.