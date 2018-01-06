Ученые придумали новый препарат для сжигания жира без диет

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Американские ученые из Университета Техаса обрадовали всех обладателей лишних килограммов, не желающих ходить в спортзал и придерживаться специальных диет. Новый экспериментальный препарат способен сжечь жир, ускорив процесс обмена веществ.

Науке давно известен фактор блокировки метаболизма. У людей с лишним весом обмен веществ проходит сравнительно медленно, из-за жировых клеток и белка NNMT. Новый экспериментальный препарат американских ученых способен деблокировать действие органических веществ, в разы ускорив метаболизм. Как итог, обладателям округлых щечек и животиков даже не придется вставать с дивана и отказываться от любимых лакомств для быстрого и эффективного похудения.

Пока что уникальное лекарство прошло лабораторные испытания на грызунах, показав восхитительный результат. Помимо устранения жировой прослойки, разработка ученых из Университета Техаса снижает уровень холестерина в крови.