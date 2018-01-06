VistaNews.ru


Ученые придумали новый препарат для сжигания жира без диет

Сегодня, 11:17

Американские ученые из Университета Техаса обрадовали всех обладателей лишних килограммов, не желающих ходить в спортзал и придерживаться специальных диет. Новый экспериментальный препарат способен сжечь жир, ускорив процесс обмена веществ.

Науке давно известен фактор блокировки метаболизма. У людей с лишним весом обмен веществ проходит сравнительно медленно, из-за жировых клеток и белка NNMT. Новый экспериментальный препарат американских ученых способен деблокировать действие органических веществ, в разы ускорив метаболизм. Как итог, обладателям округлых щечек и животиков даже не придется вставать с дивана и отказываться от любимых лакомств для быстрого и эффективного похудения.

Пока что уникальное лекарство прошло лабораторные испытания на грызунах, показав восхитительный результат. Помимо устранения жировой прослойки, разработка ученых из Университета Техаса снижает уровень холестерина в крови.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.