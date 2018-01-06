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Космонавты на МКС рассказали про космический огород

Сегодня, 10:48

В свободное от исследований космического пространства время космонавты используют с пользой. Так, на МКС появился космический огород. Космонавты уже вырастили: японскую салатную капусту, пшеницу, горох, редис.

 Стало известно, что космонавты на Международной космической станции активно проводят время, свободное от исследований. На МКС появился настоящий огород. Известно, что исследователи космоса смогли вырастить некоторые культуры. Среди привычных гороха и пшеницы высадили и карликовый горох и японскую салатную капусту.

Все собранные овощи научные сотрудники станции принимают в пищу. Они отмечают хорошие вкусовые качества огородных овощей и собираются и далее экспериментировать с фруктами. Напомним, что научные опыты с выращиванием земных культур в космическом пространстве начались давно до начала строительства МКС.


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