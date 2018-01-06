Российские ученые изучат генетическую предрасположенность к раку

Вчера, 20:30

Во Владивостоке на финальной стадии находится проект создания уникальной лаборатории генетического анализа. При помощи инновационного оборудования российские ученые изучат генетическую предрасположенность к онкологическим заболеваниям.

По словам руководителей Школы биомедицины ДВФУ, новый уровень генетической диагностики будет обеспечен, кроме передовых технологий, еще и уникальной методикой проведения анализа. В перспективе это даст возможность подойти к пониманию генетики человека на всех уровнях. Главной целью исследований станет предотвращение генетических заболеваний на том уровне, когда еще нет ни малейших симптомов патологических изменений.

В разработке средств генетической диагностики участвуют также и голландские ученые. Их задачей станет выявление особенностей обмена веществ. На данном этапе уже стало ясно, что без комплексной методики профилактики заболеваний не обойтись. В настоящее время заканчивается разработка процедурных технологических карт, после чего лаборатория откроется уже в первой половине этого года.