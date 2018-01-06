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Учёные: Спорт не продлевает жизнь

Сегодня, 10:57

Специалисты из Университета в Престоне и Гарвардского Университета заявили, что если человек слишком зацикливается на занятиях спортом, он может раньше умереть. Дело в том, что такие люди испытывают большой стресс, думая, правильное ли количество упражнений они сделали.

 По словам ведущего автора исследования, старшего лектора по психологической терапии Робина Бейли, процент тех, кто умирает из-за беспокойства о занятиях спортом, составил 71. Эксперт отмечает, что летальный исход наступает не сразу, а за 21 год таких переживаний, причём независимо от того, какое было общее состояние здоровья или уровень физической активности.

Добровольцев в исследовании разделили на две группы. Одним сказали, что они сделали весь комплекс физических упражнений за день, а другим об этом не сообщили. Через месяц проверили состояние здоровье обеих групп. Оказалось, что представителям первой стало гораздо лучше. У них наблюдалось снижение систолического артериального давления, а также потеря веса на 0,9 кг, как сообщает VistaNews.


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