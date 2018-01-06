Загадочный ледяной круг поразил жителей Китая

Сегодня, 10:05

На реке Ляонин в Китае местных жителей удивил загадочный ледяной круг на реке. Идеально круглый вращающийся кусок льда диаметром 8 м сняли на фото и видео.

Очевидцы в первую очередь подумали о мистических и паранормальных причинах появления ледяного круга на реке, но затем ученые дали свой комментарий. Оказалось, данное явление, хоть и редкое, но всё же природного происхождения. Подобные круги возникают только при медленном течении рек.

Специалисты из центра "Фобос" отмечают, что круги, подобные китайскому на реке Ляонин, появляются в вихревом течении, диаметр их, как правило, велик и может значительно превышать 4 метра. Самый огромный вращающийся ледяной круг учёным доводилось фиксировать на Байкале, его размер достигал 4 км.