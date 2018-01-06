Ученые: Установлена точная причина смерти писателя Антона Чехова

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Группа ученых, представляющая Куодрэмский институт биологических наук в Великобритании, установила точную причину смерти отечественного писателя Антона Павловича Чехова. Об этом информирует издание The Times.

Антон Чехов скончался в июле 1904 года в гостинице немецкого города Баденвайлер. Ранее считалось, что смерть талантливого писателя спровоцирована сердечным приступом или заболеванием туберкулезом. Британские ученые в рамках исследования взяли рубашку знаменитого россиянина и подвергли ее химическому анализу. Пятна на одежде имели бактерии туберкулеза и белковое вещество, которое говорит о закупорке сосудов, образовании тромба и последующем кровоизлиянии в мозг.

Антон Чехов сделал многое для мировой классики, хотя по своей профессии он был врачом. Этот человек является известным драматургом в мировом списке.