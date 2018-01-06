Падение китайской космической станции ожидается в марте

Сегодня, 09:11

В марте этого года специалисты ожидают падение китайской космической орбитальной станции «Тяньгун-1». «Спустя семь лет после запуска аппарат войдет в плотные слои атмосферы, однако сгорит не полностью.

Американские астрофизики, сделав соответствующие расчеты, вывели тревожное предположение. Существует вероятность, что обломки станции не упадут в океан, в зону так называемого «кладбища космических кораблей», а попадут на сушу. По словам ученых, угроза состоит в том, что уже более пяти лет станция находится в непилотируемом состоянии. Поэтому ее траекторию очень трудно предсказать. Кроме того, уже опубликовано предупреждение о том, что если обломки «Тяньгун-1» упадут на сушу, то приближаться к ним крайне опасно из-за высокой токсичности ракетного топлива. Однако некоторые эксперты предполагают, что такие опасения больше связаны с присутствием внеземных, потенциально опасных бактерий, которые могут находиться на обшивке. Китайская орбитальная станция имеет массу восемь с половиной тонн.