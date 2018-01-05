В Мировом океане возрастает количество «мертвых зон»

Вчера, 23:30

В 10 раз увеличилось количество мертвых зон в Мировом океане. Из- за отсутствия кислорода для дыхания многие живые организмы начинают погибать.

По мнению ученых, все это происходит по причине глобального потепления. Ситуация распространяется не только на большие водоемы, но и на реки. Если такое будет продолжаться, возникнет угроза исчезновения многих видов редких животных, поскольку отсутствие кислорода замедляет процессы их роста, может вызвать различные заболевания. Также на воду воздействуют и парниковые газы: метан, озон и так далее.

Ученые считают, что проблему еще можно устранить путем снижения выбросов парниковых газов предприятиями, усилением контроля за водой, относящейся к данным предприятиям.