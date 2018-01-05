Жители Башкирии 7 января увидят сближение Марса и Юпитера

Вчера, 20:50

Ученые сообщили о соединении Марса с Юпитером на Рождество. Это достаточно редкое явление станет доступным для жителей Башкортостана.

По извещению специалистов, которые работают в Уфимском планетарии, сближение между Юпитером и Марсом уже заметно с сегодняшнего дня. Планеты радикально приближаются друг к другу. Особенно видно этот процесс будет через полтора дня, 7 января с 08:40 утра. Так что все, кто проживает в Башкирии, смогут понаблюдать это необычайное астрономическое событие наяву. Ученые дали ориентировку, по которой можно без ошибки отыскать процесс сближения.

Сначала нужно увидеть сам Юпитер, который является самой яркой звездой на ночном небе. После этого заметно будет и созвездие Весов, где и состоится сближение. По словам ученых, это очень увлекательное занятие и наблюдавшие смогут прекрасно насладиться неизведанным. К тому же, в очередной раз неизвестна дата следующего аналогичного явления.