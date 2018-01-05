Прогноз Нострадамуса на 2018 год шокировал мир

Вчера, 20:42

Великий предсказатель Нострадамус несколько веков назад пророчил о 2018 годе, как о самом худшем для человечества в целом. Он предвидел действительно много событий, которые произошли позднее.

К примеру, большая революция Франции, власть Гитлера и события атак террористов 11 сентября в США. Ближайшее событие - это начало третьей мировой войны в этом году. Он утверждал, что кровавая война будет длиться на протяжении 27 лет и охватит всю Европу. Следует заметить, раньше Нострадамус прогнозировал войну в 1999 году.

Также были предсказания о различного рода природных катастрофах. Одна из них извержение вулкана недалеко от Неаполя. Различные землетресения охватят западную часть США, а последствия этого будут ощутимы во всех уголках мира. А вот из положительных предреканий - продолжительность жизни достигнет 200 лет. Причиной тому является подьём уровня медицины. Человек научится разговаривать с животными.