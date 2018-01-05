Ученые назвали самую лучшую диету в мире

Вчера, 22:10

Ученые из Национального института сердца, легких и крови США нашли идеальную диету, которая позволит избавиться от лишнего веса. Лучшим построением питания эксперты назвали "диетический подход к прекращению гипертонии".

Ученые утверждают, что самая лучшая диета в мире способна стабилизировать кровяное давление в теле человека. Кроме того, система позволит снизить уровень холестерина в крови и возобновить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Эксперты утверждают, что "диетический подход к прекращению гипертонии" позволит оздоровить весь организм человека.

Ученые уверены, что план здорового питания позволит обеспечить долгую и безболезненную жизнь. Диетический подход это план здорового питания, который меняет образ жизни человека в лучшую сторону. Из-за высокой пользы такой диеты ученые назвали ее самой лучшей в мире. Эксперты также говорят, что для восстановления здоровья можно придерживаться "гибкой вегетарианской диеты", которая позволит избавить организм от вредоносного влияния мяса. Этому продукту свойственно долго перевариваться и гнить прямо в желудке.