В Мексике учёные обнаружили возле вулкана древний образ Вселенной

Вчера, 19:19

У подножия вулкана Истаксиуатль обнаружено каменное сооружение, которое демонстрирует древний образ Вселенной. Оно расположилось довольно высоко - 4 километра над уровнем моря. Постройка была найдена непосредственно археологами из Нацинального института антропологии.

Об этом сообщает International Business Times. Полагается, что найденное может являться древней моделью Вселенной. Такая теория выдвинута на основании узоров на объекте, которые очень похожи на расположение огромного количества галактик. Каменное святилище теперь будет называться Tetzacualco.

"На данный момент наука не настолько развита, как того бы нам хотелось. Поэтому мы не можем знать, что нам приготовила Вселенная. Но исходя из узоров на монолите, можно полагать, что и в древние времена человечество имело представление о космосе", - поделились специалисты.

К настоящему времени взяты образцы монолитного сооружения для определения примерного возраста святилища.