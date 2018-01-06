Итальянке впервые установили бионический протез для руки

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Жительнице из Италии самой первой установили искусственный протез для руки.

Такие протезы устанавливались и ранее. Устройство имеет гораздо больше функций, нежели обычный протез. С помощью него можно ощущать касания к предметам различной твердости.

Женщина потеряла руку в 1993 году. В то время она работала на заводе, где её рука попала под производственный пресс.

После проведения операции пациентке помогали приспособиться к новому прибору. Медики уверены, что все прошло удачно, протез прижился. Однако теперь женщина вынуждена ходить с рюкзаком, так как в нем хранится все необходимое для бионического протеза.

До этого сообщалось, что с появлением новых технологий протезы освоить еще легче тем, кто ими не пользовался.