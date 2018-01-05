На ягодицах паука обнаружена самая маленькая в мире радуга

Сегодня, 15:21

Энтомологи из международной группы занялись в Австралии детальным изучением крошечного паука. Павлиний паук, несмотря на скромные размеры, имеет на своих ягодицах самую маленькую в мире радугу, которая переливается при соблазнении самок.

В брачный период красавец, зная себе истинную цену, задирает свою заднюю часть выше головы, исполняя изощренный танец. При этом его «радуга» переливается яркими, насыщенными красками всех возможных цветов. Пауку приходится очень стараться, потому как, если самке не понравится танец или расцветка, то она просто съест незадачливого ухажера. Ученым удалось досконально изучить явление такого феноменального светового эффекта.

Исследования показали, что чешуйки паука имеют радужную и черную окраску. Однако благодаря разнонаправленной структуре, создается настоящий 3D-эффект. Также чешуйки разделены трехмерными решетками, которые разделяют световые волны при разных углах. Ученые утверждают, что изучение павлиньего паука может иметь практическую пользу. Например, при создании миниатюрных оптических спектрометров.