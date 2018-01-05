Ученые добавили вкус кальция к пяти известным вкусам

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Американские физиологи совместно с южнокорейскими физиологами после ряда экспериментов выдвинули предположение, что рецепторы человека способны распознавать не только пять основных вкусов. Оказывается, характерные вкусовые ощущения имеет кальций.

По мнению исследователей, если у человека, как считалось ранее, распознавание вкуса кальция находится на подкорковом уровне, то опыты с мушками-дрозофилами показали, что эти популярные у экспериментаторов насекомые не будут употреблять пищу со слишком высоким уровнем этого полезного в сбалансированных дозах металла. За распознавание кальция у дрозофил отвечают специальные нейроны GRNs. Оказалось, что у человека во вкусовых рецепторах тоже есть GRNs, а это означает теоретическую возможность ощущать вкус кальция. Конечно, это ощущение по своей яркости намного ниже, чем при различении кислого, горького, соленого, но все же, кальций узнаваем. Ученые также предположили, что к списку вкусов можно добавить и вещества со сложными углеводами. Например, ощущение вкуса крахмала и муки.