Таинственное розовое свечение зафиксировано камерами МКС на орбите Земли

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Уфологи считают, что таинственный розовый столб, запечатленный на снимках камерами МКС, ни что иное, как активность НЛО.

Камеры, расположенные на внешней стороне Международной космической станции зафиксировали загадочное розовое свечение возле орбиты Земли.

По мнению многих исследователей, это ни что иное как "проделки" инопланетян.

Шотландский уфолог Джордж Грэхем первым наткнулся на материалы непонятного явления и решил подробнее изучить данную тему, а уникальные снимки выложить в сеть.

Он считает, что за Землей уже давно наблюдают пришельцы, а розовый столб света - это доказательство их пристального интереса к нашей планете. Также он уверен, что власти знают об этом, но всеми силами пытаются скрыть от общественности доказательства существования НЛО.

Однако эксперты объясняют таинственный розовый свет тем, что это всего лишь запуск космического корабля с орбиты Земли, ссылаясь на то, что на снимке видно объект в сердцевине свечения.

Грэхем утверждает, что имеет видеозапись возникновения розового свечения, но пока он подробно ее не изучит, в интернет выкладывать не собирается.

Ранее сообщалось, что жители Свердловска стали очевидцами появления корабля внеземных народов.