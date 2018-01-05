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Два одноместных звездолета заметили уфологи на болотах Флориды. Находка обнаружена на снимках, сделанных при помощи спутника.

Американский уфолог Тейлор Глокнер изучал снимки, полученные с космического спутника, и обнаружил два одноместных звездолета в районе болот во Флориде на территории Pratt & Whitney. Материалы своего исследования специалист разместил в сети.

Напомним, что комплекс Pratt & Whitney занимается разработкой и созданием аэрокосмических двигателей. Уфолог предположил, что обнаруженные ним летательные аппараты могут быть секретной разработкой комплекса.

Сообщается, что НЛО выполнены из металла серебристого цвета, предполагается, что данные устройства способны развивать огромную скорость в космосе. На снимках видно, что обнаруженные летательные аппараты отличаются друг от друга. Так, первый напоминает по форме стрелу, а второй имеет сзади крылья, которые заострены на концах.

Уфолог не может понять, почему летательные аппараты не замаскированы, ведь их разработчики должны понимать, что НЛО можно снять на камеру из космоса.

Напомним ранее уфологии сообщали о том, что из космоса сфотографировали розовый столб, который располагался на земной орбите.