Инопланетяне воспринимают людей как животных из зоопарка

Вчера, 23:15

Пришельцы не желают идти на контакт с людьми из-за того, что ассоциируют человечество с одним большим зоопарком. Земляне для них кажутся наиболее примитивными созданиями.

К такому выводу пришёл американский учёный Джон Болл ещё в 1973 году.

С его слов: "Контакт между "зелёными человечками" и людьми может произойти, когда наша раса дойдёт до достаточно высокого уровня развития и полностью сможет осознать, для чего именно этот контакт нужен. Поэтому пока человечество не будет эволюционировано во всех сферах, всё так и останется на своих местах."

В этом, конечно, есть и свои плюсы. Инопланетные существа даже и не подумают вторгаться на планету Земля, но при этом легко могут наблюдать и изучать поведение человека на протяжении долгого времени. И как видно давно, пришельцы не намеренны помогать.

Гипотеза, которую выдвинул Болл, в полной мере заинтересовала современных учёных. Как говорят многие исследователи, глупо утверждать, что мы во вселенной одни, так как масштабы её необъятны. Каждый день во всех уголках Земли замечают различного рода летающие тарелки, которые не имеют отношения к земной цивилизации.