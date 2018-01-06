Ученые из Уфы изобрели специальный сироп для спортсменов

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В Уфе исследователи вывели особую формулу напитка, который сможет заменить спортсменам воду.

У людей, занимающихся спортом, после продолжительных тренировок, отнимающих много сил и энергии, наступает сильная жажда. Происходит это из-за того, что во время тяжелых физических нагрузок у человека вместе с потоотделением выходит большое количество необходимых организму минеральных солей.

Восполнить возникший недостаток можно водой, однако известно, что при физических нагрузках употребление большого количества воды вредно для организма. Это может привести к значительной нагрузке на органы человека, в первую очередь на сердце и печень.

В связи с этим, долгое время ученые пытались найти формулу напитка, который сможет заменить воду, а лучше вообще снизить жажду во время занятии спортом. Такую спортивную добавку удалось разработать ученым из Уфы.

Они придумали формулу спортивного сиропа, в состав которого вошли растения: шиповник, в котором содержится много аскорбиновой кислоты и других полезных веществ, а также другие полезные растения, растущие в Башкирии. По словам ученых, никакие запрещенные препараты в состав сиропа не вошли, они лишь применили необходимые технологии, которые помогли извлечь из растении самые полезные вещества и максимально сохранить полезные свойства.

Продукт, по словам исследователей, полностью безопасен и создан для профессиональных спортсменов. Первая партия уже поступила в Уфимский центр биатлона и будет испытываться на спортсменах. В случае хороших результатов продукт планируют пустить в потребительский оборот.