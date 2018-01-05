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Ученые подсчитали, как быстро исчезнет человечество, если все станут каннибалами

Сегодня, 10:22

Британские биологи в очередной раз удивили мир своими исследованиями. На этот раз ученые решили выяснить, как быстро исчезнет человечество, если все люди станут каннибалами. При условии, что на Земле не останется никакой другой пищи.

Вряд ли экстравагантное исследование британских ученых будет иметь какое-либо прикладное значение, но в качестве гипотезы оно показалось интересным некоторым представителям научного сообщества. Итак, была взята за основу апокалиптическая картина. В мире глобальный кризис, вся фауна погибла, как и питательная флора. Остались лишь 7 миллиардов 600 миллионов представителей человечества, которым необходимо питаться.

Расчеты ученых основывались как на социальном поведении, так и на средней «калорийности» отдельно взятого представителя человечества. Оказалось, что только за сутки планета будет терять 1/50 человечества. То есть, понадобится всего лишь три года, чтобы на Земле остался только один, самый сильный и хитрый человек. Однако в случае объединения части каннибалов в группировку процесс исчезновения человечества замедлится.


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